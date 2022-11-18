Працюють у три зміни: ЗС РФ отримали партію РСЗВ "Торнадо-Г" та "Торнадо-С" (фото)

Відмінність обох версій "Торнадо" від "Граду" та "Смерчу" полягає в наявності автоматичної системи управління вогнем та збільшеній дальності стрільби.

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Армія РФ отримала партію РСЗВ "Торнадо-С" та "Торнадо-Г" у межах оборонного замовлення. Про це повідомляє "Ростех".

Підприємство "Мотовиліхинські заводи" та "Спеціальне конструкторське бюро" передали Міноборони РФ реактивні системи залпового вогню "Торнадо" модифікації "С" та "Г". Перша є глибокою модифікацією радянського "Смерчу" калібром 300-мм, а "Торнадо-Г" — це модернізований "Град".

Зазначається, що співробітники підприємства працюють у три зміни, щоб виконувати контракт із Міноборони РФ. Контракт із силовим відомством називають отриманим завданням.

"Торнадо-Г" — це модернізація "Граду", але з автоматизованою системою управління вогнем та підвищеною далекобійністю до 40 км. За даними The Military Balance 2022, на озброєнні ЗС РФ знаходиться 180 установок "Торнадо-Г". У повномасштабній війні проти України ворог втратив щонайменше 14 машин, зазначається у проєкті Oryx. Для модернізації "Градів" у РФ достатньо ресурсів. Як пише Defense Express, ЗС РФ мають 2000 БМ-21 на зберіганні.

Нагадаємо, "Торнадо-Г" ЗС РФ перекидали на острів Зміїний до його деокупації Сил оборони України.

Раніше українські умільці зробили мобільні системи РСЗВ, які здатні стріляти на відстань до 20 км.