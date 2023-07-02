Триллион из госбюджета. Путин признался в финансировании ЧВК "Вагнер"

По словам российского пропагандиста Дмитрия Киселева, соглашения с Кремлем кейтерингового холдинга "Конкорд" и ЧВК "Вагнер исчислялись без малого 20 миллиардами долларов.

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" озвучил цифры оборота компаний, принадлежащих предпринимателю и основателю военизированного формирования Евгению Пригожину. Об этом сообщает "РИА Новости".

К слову, в марте 2023 года Литовский сейм признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Постановление, в котором значится, что наемники военизированного формирования представляют угрозу государственной и общественной безопасности, приняли единогласно.

"Группа "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 млрд рублей (9,66 млрд долларов). Это под триллион", — отметил Киселев. Он добавил, что по другим контрактам холдинг Пригожина "Конкорд" оказал услуги еще на 845 млрд рублей (9,51 млрд долларов).

Пропагандист уточнил, что упомянутые цифры — не прибыль, однако и по ним все же можно сделать "вывод о масштабах бизнеса и масштабах амбиций".

Напомним, что российское Минобороны РФ разорвало соглашение с компанией Пригожина. Кейтеринговый холдинг "Конкорд" поставлял продукты российским солдатам, в том числе и на захваченных украинских территориях. Теперь работу потеряли тысячи.

Также сообщалось, что Дмитрий Медведев сравнил мятеж Пригожина с захватом Капитолия. Он также упомянул о "трещинах на фасаде России".