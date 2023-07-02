ВСУ нужны средства борьбы с дронами-камикадзе "Ланцет" ВС РФ, — Минобороны

По данным украинской разведки, россияне стали вкладывать больше денег в производство барражирующих боеприпасов. По словам солдата с позывным "Маугли", у ВСУ нет подобного оружия.

Силам обороны нужны средства борьбы с российскими дронами-камикадзе "Ланцет" об этом рассказал Юрий Сак, советник главы Минобороны Украины в интервью The Daily Telegraph.

По словам представителя Минобороны, украинская разведка пришла к выводу о том, что россияне начали вкладывать больше денег в производство барражирующих боеприпасов.

"Все, что может создать угрозу для наших войск, вызывает беспокойство", – подчеркнул советник главы Минобороны.

Характеристики российского дрона "Ланцет"

Над ударным дроном "Ланцет" работала российская компания ZALA, которая входит в концерн "Калашников". Система применяется для поражения наземной техники и прочих целей. У "Ланцета" сравнительно небольшой боевой заряд — до двух кг. Последствия его применения не столь разрушительны, по сравнению с ракетами или снарядами. Но для украинских ПВО именно эти БПЛА представляют одну из самых сложных задач.

Характеристики российского дрона "Ланцет"

Дроны "Ланцет" поставлены на вооружение российских войск с 2022 года, их дальность составляет 40 км, скорость — до 300 км/ч. Стоит один дрон около 35 тысяч долларов.

"Ланцет" летит низко и медленно и обходит радары традиционных систем ПВО. При этом ВСУ невыгодно расходовать на них ракеты, стоимостью миллионы долларов.

"Эти штуки создали нам много проблем, потому что у нас нет подобного оружия", — пояснил солдат ВСУ с позывным "Маугли".

Некоторые артиллерийские подразделения ВСУ используют вокруг своих орудий импровизированные щиты, часто из маскировочной сетки, чтобы поймать дрон до того, как он достигнет своей цели. Устанавливаются и позиции стрелков, чтобы вести огонь по этим дронам прежде, чем они нанесут смертельный удар.

Напомним, что Россияне нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. Повреждена гражданская инфраструктура: аптека и заведение общепита. Ранения получили около четырех человек.

Также сообщалось, что украинский дрон показал, как был уничтожен российский танк в районе Бахмута.