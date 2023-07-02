Нельзя забыть и простить: в Буче открыли мемориал жертвам ВС РФ (фото)
Памятную инсталляцию с именами замученных и убитых украинцев установили в городе во время подготовки к концерту-реквиему "Объединенные ради победы".
В Буче (Киевская область), которая одна из первых пострадала от террора российских военных, 2 июля открыли мемориал 501 погибшему горожанину. Об этом сообщил городской глава Анатолий Федорук в своем официальном телеграм-канале.
"Мемориал жертвам российского вторжения в Буче Киевской области. Он посвящен гражданским, которые погибли из-за обстрелов, казни или пыток, когда город был в оккупации в феврале-марте 2022 года", — написал Федорук.
Мемориал установили на входе в Бучанский городской парк.
Во время его открытия Федорук обратил внимание на то, что цель такого мемориала — привлечь внимание всех сообществ к тем преступлениям, которые страна-оккупант совершала в городе.
"Это нельзя забыть и нельзя простить. Поэтому мы продолжаем напоминать миру о военном трибунале", — сказал мэр Бучи.
Фоторепортаж с открытия памятного комплекса опубликовали BBC News Ukrainian.
Памятный комплекс выполнен в виде нескольких стелл, на которых размещена 501 табличка с именами и фамилиями убитых бучанцев. Но это только те люди, которых удалось идентифицировать. Поэтому некоторые ячейки-таблички мемориала так и остались пустыми.
Местные жители принесли к памятной инсталляции темно-желтые букеты. Многие приходили даже с маленькими детьми.
Напомним, в октябре 2022 в Мариуполе оккупанты снесли мемориал "Жертвам голодомора". Пророссийские активисты заявили, что они демонтировали не памятник жертвам голодомора и репрессий, а символ "государственной дезинформации".
В апреле 2022 года стало известно, что Верховная Рада хочет создать в Буче мемориальный комплекс геноцида украинцев. Объект, по задумке народных депутатов, будет включать в себя музейный комплекс, монументальное памятное сооружение, а также исследовательский центр для научной и поисковой работ.