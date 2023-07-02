Боекомплект сдетонировал и разлетелся в разные стороны: артиллеристы уничтожили РСЗО "Ураган" (видео)

На фронте украинцы обнаружили транспортно-загрузочную машину и РСЗО "Ураган". Артиллерия не позволила технике спрятаться и осуществила меткие выстрелы.

Воины 47-й артиллерийской бригады ликвидировали РСЗО "Ураган" российских войск. В Facebook опубликовали подробности работы.

На видео можно увидеть, украинские защитники зафиксировали скопление российской пехоты среди гражданской инфраструктуры. Самоходные артиллерийские установки впоследствии нанесли удар по локации.

Также украинские военные смогли обнаружить транспортно-загрузочную машину и "Ураган". Транспортные средства оккупантов разъехались в разных направлениях. Спрятать технику захватчикам не получилось. Артиллерия осуществила точные выстрелы, боекомплект сдетонировал и разлетелся в разные стороны.

Уничтожение ЗРК РФ

Уже в начале июля 128 бригада уничтожила ЗРК "Тор" в Запорожье. БПЛА украинского производства успешно скорректировал работу артиллерии, несмотря на то, что технику россияне хорошо замаскировали в лесу. Российские войска пытались спрятать систему, но этого им в конце концов сделать не удалось. Несмотря на то, что техника была спрятана в густой растительности, ее удалось выследить.

Мариупольская 56-я бригада в конце июня уничтожила российский ЗРК "Стрела-10". Украинские аэроразведчики смогли обнаружить комплекс несмотря на попытки оккупантов скрыть комплекс. Советский комплекс для сухопутных войск малого радиуса действия, который имеет максимальная дальность поражения составляет от 800 метров до 5 километров, перестал функционировать.

В мае ВСУ уничтожили пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области. Украинские военные ударили дальнобойными РСЗО HIMARS по складам с вооружением захватчиков. Под удар попал и пункт автоматизированного управления "гордости" российской системы ПВО.

Напомним, в июне ВСУ разгромили технику россиян с помощью дрона "Аист-100". Оккупанты потеряли различные боевые машины.