Ракетная угроза и атаки БПЛА: ночью в Украине прогремели взрывы, подробности

Как рассказали в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты запускали "Калибры" с Черного моря и баллистику в сторону Запорожья. В Кировоградской и Хмельницкой областях работала ПВО.

В ночь на понедельник, 3 июля, в нескольких областях Украины была объявлена тревога из-за применения ударных беспилотников, а также ракетной угрозы в некоторых регионах.

Работа ПВО в Хмельницкой и Кировоградской областях

В 04:36 были зафиксированы взрывы в Хмельницкой области, в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили о работе противовоздушной обороны. Также о взрывах сообщили в Житомирской областной военной администрации.

В 2:44 в воздушных силах предупредили о возможном использовании ударных БПЛА в Винницкой области.

В 02:36 поступила информация о возможном использовании ударных БПЛА в Черкасской области.

В 02:30 воздушные силы сообщили о взрывах в Кировоградской области. Там также работала ПВО.

Ранее, в 02:08, воздушные силы предупредили о возможной угрозе применения баллистического вооружения в Полтавской области, что являлось серьезным поворотным моментом в конфликте.

Запуск баллистики по Запорожью

В 1:56 в воздушных силах сообщили о запуске баллистических ракет в направлении Запорожской области.

Запуски "Калибров" с Черного моря

В 03:12 были зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря в сторону Одесской области, из-за чего в регионе была объявлена воздушная тревога.

В 4:52 воздушные силы объявили отбой тревоги по всем областям Украины.

Напомним, 2 июля российские военные нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. По меньшей мере четыре человека получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Ранения ног получил 50-летний мужчина. В тот же день украинские спасатели показали, как выглядит многоэтажка, которую обстреляли ВС РФ.