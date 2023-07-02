Пожары и разрушенные квартиры: как выглядит Херсон после обстрела 2 июля (фото)

Из-за вражеских обстрелов возникло 5 пожаров в жилых домах. Пожарным приходилось неоднократно покидать место пожара, ведь враг наносил повторные удары уже по спасателям, но как только взрывы стихали, они возвращались к работе.

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"Чрезвычайники" показали, как выглядит многоэтажка в Херсоне, по которой 2 июля ударили ВС РФ. Фотографии разместили на официальной странице ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

"На этот раз под ударом врага многоэтажка. Спасатели, прибывшие для обследования на место повреждения многоквартирного дома, подручными средствами потушили возгорание на одном из балконов разрушенных квартир на 7 этаже", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстрел Херсона 2 июля: что происходит в городе

Российские военные нанесли удары по Херсону 2 июля 2023 года около 11:20. ВС РФ обстреляли один из жилых районов областного центра. Повреждения получили жилой многоэтажный дом, аптека и общепит.

По меньшей мере четыре человека получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке.

Ранения ног получил 50-летний мужчина. Его и еще одного пострадавшего забрала "скорая помощь".

В ГСЧС уточнили, что за 2 июля течение суток взрывы не утихали. Из-за вражеских обстрелов возникло 5 пожаров в жилых домах.

Пожарным приходилось неоднократно покидать место пожара, ведь враг наносил повторные удары уже по спасателям, но как только взрывы стихали, они возвращались к работе.

ВС РФ 2 июля обстреляли многоэтажку в Херсоне, несколько людей были ранены ВС РФ 2 июля обстреляли многоэтажку в Херсоне, несколько людей были ранены ВС РФ 2 июля обстреляли многоэтажку в Херсоне, несколько людей были ранены ВС РФ 2 июля обстреляли многоэтажку в Херсоне, несколько людей были ранены ВС РФ 2 июля обстреляли многоэтажку в Херсоне, несколько людей были ранены

Напомним, 2 июля российские военные нанесли удар по многоэтажке в Херсоне. По меньшей мере четыре человека получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Ранения ног получил 50-летний мужчина.

А 29 июня ВС РФ ударили по "Пункту незламності" в Херсоне. Удар пришелся по месту, куда люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь. В результате атаки российских оккупантов погибли двое людей.