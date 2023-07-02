Пожежі та зруйновані квартири: який вигляд має Херсон після обстрілу 2 липня (фото)

Через ворожі обстріли виникло 5 пожеж у житлових будинках. Пожежникам доводилося неодноразово залишати місце пожежі, адже ворог завдавав повторних ударів уже по рятувальниках, але щойно вибухи стихали, вони поверталися до роботи.

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"Надзвичайники" показали, який вигляд має багатоповерхівка в Херсоні, по якій 2 липня вдарили ЗС РФ. Фотографії розмістили на офіційній сторінці ГУ ДСНС України в Херсонській області.

"Цього разу під ударом ворога багатоповерхівка. Рятувальники, які прибули для обстеження на місце пошкодження багатоквартирного будинку, підручними засобами загасили загоряння на одному з балконів зруйнованих квартир на 7 поверсі", — повідомили у пресслужбі відомства.

Обстріл Херсона 2 липня: що відбувається в місті

Російські військові завдали ударів по Херсону 2 липня 2023 року приблизно об 11:20. ЗС РФ обстріляли один із житлових районів обласного центру. Пошкоджень зазнали житловий багатоповерховий будинок, аптека та громадське харчування.

Щонайменше четверо людей дістали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці.

Поранення ніг отримав 50-річний чоловік. Його та ще одного постраждалого забрала "швидка допомога".

У ДСНС уточнили, що за 2 липня протягом доби вибухи не вщухали. Через ворожі обстріли виникло 5 пожеж у житлових будинках.

Пожежникам доводилося неодноразово залишати місце пожежі, адже ворог завдавав повторних ударів уже по рятувальниках, але щойно вибухи стихали, вони поверталися до роботи.

ЗС РФ 2 липня обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, кілька людей було поранено ЗС РФ 2 липня обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, кілька людей було поранено ЗС РФ 2 липня обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, кілька людей було поранено ЗС РФ 2 липня обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, кілька людей було поранено ЗС РФ 2 липня обстріляли багатоповерхівку в Херсоні, кілька людей було поранено

Нагадаємо, 2 липня російські військові завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні. Щонайменше четверо людей отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Поранення ніг отримав 50-річний чоловік.

А 29 червня ЗС РФ вдарили по "Пункту незламності" в Херсоні. Удар припав на місце, куди люди прийшли, щоб отримати гуманітарну допомогу. Унаслідок атаки російських окупантів загинули двоє людей.