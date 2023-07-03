Навесная защита от БПЛА: в РФ модернизируют БМП-3 с учетом опыта войны в Украине

Российские инженеры также планируют установить на бронемашину баллистические вычислители для более точной стрельбы по навесной траектории, что позволит вести огонь из БМП-3 с закрытых позиций.

Российские оружейники планируют модернизировать боевую машину пехоты БМП-3 с учетом опыта ведения боевых действий в Украине. В частности машина должна получить защиту от противотанковых ракет Javelin и беспилотников, а также баллистические вычислители для корректировки огня. Об этом в интервью RT рассказал главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ) Сергей Абдулов.

Конструктор признался, что БМП-3 в современных условиях боя столкнулись с серьезной угрозой в виде БПЛА и американских ПТРК FGM-148 Javelin. Поэтому оккупанты решили усилить защиту от этих средств поражения.

"В условиях современного боя очень большую опасность для современной бронетехники представляют беспилотные летательные аппараты. Мы работаем, чтобы предоставить БМП-3 возможность обнаруживать беспилотники и защищаться от них. Также прорабатываем различные варианты защиты верхней полусферы от ракет типа Javelin", — сказал Абдулов.

Что именно будет представлять собой "защита верхней полусферы" он не уточнил. Как отметили эксперты Defence Express, возможно российские конструкторы установят так называемый "мангал", которыми уже в заводских условиях они оснащают свои танки.

БМП-3 с комплексом навесной защиты

Кроме того, российские военные хотят изменить концепцию применения огневых возможностей БМП-3. С учетом опыта войны в Украине они пришли к выводу, что 100-мм орудие пусковой установки 2А70 якобы может вести эффективный огонь с закрытых позиций, а не только прямой наводкой. Но для этого необходимо установить на машину новые баллистические вычислители для точной стрельбы по навесной траектории, в результате чего процесс корректировки огня упростится.

По словам Абдулова, уже сейчас БМП-3 оснащается оснащаться усовершенствованным механизмом подачи снарядов в орудие и новыми осколочно-фугасными снарядами 3ОФ19 "Вишня", которые имеют максимальную дальность 7 км.

"Учитывая опыт СВО в плане корректировки огня с закрытых огневых позиций, пришли к пониманию необходимости применения штатных беспилотников и новых баллистических вычислителей", — подчеркнул конструктор.

Напомним, БМП-3 в марте этого года участвовали в наступлении под Угледаром. Однако несмотря на все модернизации, под огнем украинских защитников гордость российского ВПК вместе с другой техникой и танками превратились в груду металлолома.