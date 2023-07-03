"Апокалипсис и уничтожение режима": Дмитрий Медведев заговорил о компромиссах с Западом

По словам председателя Совбеза РФ, один из возможных путей разрешения "конфликта" может стать Третья мировая война, которая приведет к "ядерной зиме".

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев внезапно заявил о готовности России к "разумным компромиссам", но в то же время снова обратил внимание на Украину, угрожая уничтожением ее власти и обвиняя ее в "фашистском режиме". Об этом Медведев написал в своей статье "Эпоха противостояния", опубликованной пропагандистским изданием "Российская газета" 2 июня.

По словам Медведева, компромисс возможен только при условии учета интересов России, иначе последствия будут "очень плохими".

"Действительно, мы готовы искать разумные компромиссы, о чем неоднократно говорил президент России. Они возможны, но с пониманием нескольких принципиальных моментов. Во-первых, наши интересы должны быть в максимальной степени учтены: никакой АнтиРоссии больше не должно быть в принципе, иначе все рано или поздно закончится очень плохо. Киевский нацистский режим должен быть аннигилирован", — написал Медведев.

Также председатель Совбеза РФ добавил, что "киевский режим" должен быть законодательно запрещен в Европе.

Третья мировая война и ядерный апокалипсис по версии Медведева

Медведев также упомянул, что одним из возможных путей разрешения "конфликта" может быть Третья мировая война, которая приведет к "ядерной зиме" и в которой "не будет победителей". Он предупредил Запад, что страны должны учесть все интересы России, чтобы избежать "апокалиптического конца" цивилизации.

"Необходимо закрепить итоги этой полной конфронтации в новом документе, аналогичном Хельсинкскому акту, которым завершилось известное совещание в 1975 году", — подчеркнул российский политик.

Также Медведев отметил, что на применение ядерного оружия нет табу, так как оно уже использовалось США

"Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен. Почему? Причин как минимум две. Первая. Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу — Россию. Они, без сомнения, конченые придурки, но это именно так. А вторая причина совсем прозаична — ядерное оружие уже применялось известно кем и где, а значит, никакого табу нет!" — пишет Медведев.

Напомним, 26 июня СМИ писали о том, что создание должности заместителя председателя Совета безопасности специально для Медведева вызвало неопределенность в его полномочиях, так как закон только указывал на то, что его полномочия определяет президент. Фактическим руководителем Совбеза остался его секретарь Николай Патрушев.

Напомним также, 23 июня, в ответ на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что с Россией нужно поступить, как с диким зверем, экс-президент РФ Дмитрий Медведев напомнил о российской традиции четвертования на Красной площади.