Настраивают против ВСУ: под Херсоном ВС РФ устраивают "ковровые" обстрелы населения, — Гуменюк

Российские оккупанты каждый раз, как Силы обороны имеют продвижение, начинают терроризировать местное население, говорят в ОК "Юг".

ВСУ на юге продолжают контрбатарейную борьбу, а дистанционная работа методов воздействия на врага усиливается. Оккупанты со своей стороны тоже пытаются давить на правый берег, в частности, на мирное население, устраивая так называемые "ковровые" обстрелы. Об этом в эфире телемарафона 3 июля рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк.

"Это, как правило, стала практика, когда Силы обороны начинают активные действия на любых участках фронта, враг начинает давить на мирное население, покрывает "ковровыми" обстрелами, чтобы настроить против Сил обороны. Мол, во времена "русского мира" было спокойнее", — рассказала она.

По ее словам, для дальнейшего продвижения ВСУ зачищают полосу, но сейчас эта работа осложняется последствиями теракта, который российские оккупанты устроили на Каховской ГЭС.

"На левом берегу, который, напомню, значительно ниже правого, вода еще очень обильно покрывает многие населенные пункты. Особенность линии фронта в том, что она пролегает по руслу реки Днепр. Соответственно и работа усложняется. Но и работа артиллерии, и дистанционных средств воздействия на врага усиливается", — рассказала она.

Напомним, что бойцы ССО эффектно уничтожили в Донецкой области российский пулеметный расчет . Позицию оккупантов обнаружили благодаря дрону и впоследствии уничтожили выстрелом из ПТРК "Фагот".

Ранее сообщалось, что 2 июля артиллерия украинских десантников уничтожила склад боеприпасов в районе Бахмута. ВС РФ в результате этого удара остались без значительного количества снарядов и боеприпасов.