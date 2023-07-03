Вторжение РФ: четверть украинцев были вынуждены покинуть свои дома, — британская разведка

По данным ведомства, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами, а более пяти миллионов — внутренне перемещенными лицами.

Четверть украинского населения стали вынужденными переселенцами из-за полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 3 июля.

Так, украинские власти сообщили, что начиная с июля 2022 года, 139 тысяч человек были эвакуированы из зон боевых действий в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях на контролируемую Украиной территорию в соответствии с законодательством о военном положении.

Однако, согласно отчету ведомства, это только часть более обширного кризиса с вынужденными переселенцами в Украине. По оценкам Организации Объединенных Наций (ООН), 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами, а более пяти миллионов — внутренне перемещенными лицами.

"При довоенном населении в 44 миллиона человек, четверть украинцев остаются вынужденными покинуть свои дома в результате вторжения России", — резюмировали британские военные.

Напомним, 30 в британской разведке сообщали, что для продолжения военных действий в Украине и усиления оборонительных мер в регионах, Россия вынуждена значительно увеличивать военные расходы своего бюджета.

Ранее, 29 июня британские военные сообщили, что 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" сбили редкий российский самолет Ил-22М, который имеет большое влияние на организацию российских операций.