Сбитый "вагнеровцами" Ил-22М может влиять на масштаб операций РФ, — разведка Британии

В краткосрочной перспективе у ВКС РФ может быть шок и ухудшение морального духа, а в долгосрочной — потеря даже одного самолета, вероятно, подорвет способность Кремля координировать операции.

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24 июня наемники ЧВК "Вагнер" сбили редкий российский самолет Ил-22М, который имеет большое влияние на организацию российских операций. Об этом 29 июня сообщила разведка Великобритании.

Кроме редкого самолета Ил-22М "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов. Однако именно самолет имеет большую ценность для российской армии. Как пишут в британской разведке, в Воздушно-космических силах РФ всего было до 12 Ил-22. Они используются как для бортового управления, так и для выполнения задач по радиорелейной передаче, то есть ретранслятора сигнала.

В британской разведке утверждают, что самолеты Ил-22 сыграли ключевую роль в организации российских оккупационных сил в войне против Украины. Поэтому они являются ценными активами, которые выполняли задачи вдали от украинских систем ПВО в безопасном для них российском пространстве.

Отчет британской разведки 29 июня

Потеря Ил-22, вероятно, окажет негативное влияние на воздушные и наземные российские операции. В краткосрочной перспективе моральный дух российских Воздушно-космических сил может пострадать из-за психологического шока, потому что в самолете погиб весь экипаж. Однако в долгосрочной перспективе существует вероятность, что текущий уровень задач, вероятно, придется уменьшить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом. Поэтому в британской разведке предполагают, что потеря самолета подорвет способность РФ командовать своими силами и координировать их действия, особенно в периоды интенсивных операций.

Напомним, 28 июня росСМИ опубликовали лица и должности членов экипажа сбитого Ил-22. Среди них полковники и капитаны.

29 июня в ISW предположили, что мятеж "Вагнера" уже влияет на командование ВС РФ, а с Пригожиным еще не договорились.