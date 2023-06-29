Мятеж "Вагнера" уже влияет на командование ВС РФ, а с Пригожиным еще не договорились, — ISW

По словам аналитиков, в РФ говорят, что начались масштабные чистки среди топ-офицеров — многие командиры уже проходят тесты на лояльность режиму. Этим занимается подконтрольная Кремлю ФСО.

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и белорусский политик Александр Лукашенко еще не полностью обсудили детали своего соглашения. Об этом 28 июня заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что, согласно мониторинговым группам из Беларуси, 27 июня самолет Пригожина вылетел с аэродрома Мачулищи в направлении России. Аналитики хоть и не смогли подтвердить, действительно ли глава "вагнеровцев" возвращался в РФ, но предположили, что он мог обсуждать дополнительные детали сделки, заключенной белорусским с Лукашенко и Путиным.

По словам аналитиков, пока тяжело сказать, началось ли строительство лагерей "вагнеровцев" на территории Беларуси. Однако есть сведения, около 1000 наемников вместе с Пригожиным отправились в Беларусь.

Также, как пишут эксперты, военный мятеж Пригожина уже оказывает влияние на структуру военного командования ВС РФ. Так, в РФ говорят, что начались масштабные чистки командного состава, многие командиры уже проходят тесты на лояльность режиму. Этим занимается Федеральная служба охраны (ФСО).

СМИ опубликовали снимки возможной базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По данным белорусских журналистов, на днях стало известно о ремонте заброшенной воинской части в селе Цель Осиповичского района. Местные жители обеспокоены вероятным присутствие наемников близ их населенного пункта.

Кроме того, журналисты рассказали как чиновники РФ "встречали" мятеж Пригожина. По словам журналистов, еще с вечера пятницы 23 июня некоторые гражданские чиновники начали уезжать из Москвы. Других решили вооружить, чтобы защищать режимные объекты от наемников.