Жертвы мятежа Пригожина: обнародованы лица и должности членов экипажа сбитого Ил-22 (видео)
В результате удара "вагнеровцев" по российскому самолету Ил-22М погибли 10 военнослужащих, среди которых один подполковник, два майора и три капитана.
В сети появилось видео с погибшими членами экипажа российского самолета Ил-22, сбитого наемниками частной военной компании "Вагнер" во время мятежа Евгения Пригожина. Соответствующие кадры опубликовал российский Telegram-канал Fighterbomber 28 июня.
В публикации говорится, что в результате крушение погибли 10 военнослужащих:
- подполковник Артем Милованов – командир судна;
- майор Геннадий Белякин – штурман;
- майор Александр Свиридов – начальник узла связи;
- капитан Виктор Попов – бортинженер;
- капитан Артем Шароглазов – командир самолета;
- капитан Игорь Волочилов – техник;
- лейтенант Никита Голубев – помощник командира корабля;
- старший сержант Алексей Скрыков – бортмеханик;
- старший сержант Виктор Подрепный – старший радист;
- старший прапорщик Сергей Старушок – радист.
По данным аналитиков "OSINT Пчелы", автором Telegram-канала Fighterbomber является капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, который активно поддерживает войну в Украине.
До 2020 года Илья Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34, а также воевал в Сирии.
Ранее информацию о погибших членах экипажа российского Ил-22 также обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он опубликовал фото погибших военнослужащих страны-агрессора.
Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, говоря о причинах уничтожения самолета Ил-22, на борту которого находилось десять пилотов, сослался на так называемый эксцесс исполнителя.
В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что за время полномасштабной войны украинские ЗРК поражали российский Ил-22, однако он получал лишь повреждения. По его словам, всего у россиян есть не более 10 единиц Ил-22.