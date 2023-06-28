Жертвы мятежа Пригожина: обнародованы лица и должности членов экипажа сбитого Ил-22 (видео)

В результате удара "вагнеровцев" по российскому самолету Ил-22М погибли 10 военнослужащих, среди которых один подполковник, два майора и три капитана.

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В сети появилось видео с погибшими членами экипажа российского самолета Ил-22, сбитого наемниками частной военной компании "Вагнер" во время мятежа Евгения Пригожина. Соответствующие кадры опубликовал российский Telegram-канал Fighterbomber 28 июня.

В публикации говорится, что в результате крушение погибли 10 военнослужащих:

подполковник Артем Милованов – командир судна;

майор Геннадий Белякин – штурман;

майор Александр Свиридов – начальник узла связи;

капитан Виктор Попов – бортинженер;

капитан Артем Шароглазов – командир самолета;

капитан Игорь Волочилов – техник;

лейтенант Никита Голубев – помощник командира корабля;

старший сержант Алексей Скрыков – бортмеханик;

старший сержант Виктор Подрепный – старший радист;

старший прапорщик Сергей Старушок – радист.

Члены экипажа сбитого Ил-22М

По данным аналитиков "OSINT Пчелы", автором Telegram-канала Fighterbomber является капитан Вооруженных сил РФ Илья Туманов, который активно поддерживает войну в Украине.

До 2020 года Илья Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34, а также воевал в Сирии.

Ранее информацию о погибших членах экипажа российского Ил-22 также обнародовал полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". Он опубликовал фото погибших военнослужащих страны-агрессора.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, говоря о причинах уничтожения самолета Ил-22, на борту которого находилось десять пилотов, сослался на так называемый эксцесс исполнителя.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что за время полномасштабной войны украинские ЗРК поражали российский Ил-22, однако он получал лишь повреждения. По его словам, всего у россиян есть не более 10 единиц Ил-22.