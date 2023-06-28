Жертви заколоту Пригожина: оприлюднено лиця та посади членів екіпажу збитого Іл-22 (відео)

Унаслідок удару "вагнерівців" по російському літаку Іл-22М загинули 10 військовослужбовців, серед яких один підполковник, два майори та три капітани.

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У мережі з'явилося відео із загиблими членами екіпажу російського літака Іл-22, збитого найманцями приватної військової компанії "Вагнер" під час заколоту Євгена Пригожина. Відповідні кадри опублікував російський Telegram-канал Fighterbomber 28 червня.

У публікації йдеться, що внаслідок аварії загинули 10 військовослужбовців:

підполковник Артем Милованов — командир судна;

майор Геннадій Бєлякін — штурман;

майор Олександр Свиридов — начальник вузла зв'язку;

капітан Віктор Попов — бортінженер;

капітан Артем Шароглазов — командир літака;

капітан Ігор Волочилов — технік;

лейтенант Микита Голубєв — помічник командира корабля;

старший сержант Олексій Скриков — бортмеханік;

старший сержант Віктор Подрепний — старший радист;

старший прапорщик Сергій Старушок — радист.

Члени екіпажу збитого Іл-22М

За даними аналітиків "OSINT Бджоли", автором Telegram-каналу Fighterbomber є капітан Збройних сил РФ Ілля Туманов, який активно підтримує війну в Україні.

До 2020 року Ілля Туманов служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34, а також воював у Сирії.

Раніше інформацію про загиблих членів екіпажу російського Іл-22 також оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Він опублікував фото загиблих військовослужбовців країни-агресора.

Нагадаємо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, говорячи про причини знищення літака Іл-22, на борту якого перебувало десять пілотів, послався на так званий ексцес виконавця.

Зі свого боку речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що за час повномасштабної війни українські ЗРК вражали російський Іл-22, однак він отримував лише пошкодження. За його словами, загалом у росіян є не більше 10 одиниць Іл-22.