У Шойгу боятся, что Путин узнает правду о провалах ВС РФ в Украине, — ISW

Американские аналитики отмечают, что Министерство обороны России стремится усилить свое влияние в информационном пространстве страны и приступает к атакам на "военкоров", которые высказывают критику в адрес российского военного командования.

Президент России Владимир Путин стоит перед выбором — поддержать репутацию Минобороны, скрывая провалы на военном фронте или сохранить поддержку российских "военкоров". Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), опубликованном 2 июля.

В отчете эксперты отмечают, что Минобороны России стремится укрепить контроль над информационным пространством страны и начинает нападать на "военкоров", которые критикуют российское военное командование.

Так, министерство обороны заявило, что российские войска успешно отразили украинский десант возле Антоновского моста на левом берегу Днепра. Однако некоторые российские блогеры утверждают, что бои продолжаются, и украинские силы до сих пор удерживают некоторые позиции.

Аналитики ISW предполагают, что Минобороны России желает контролировать военных блогеров, опасаясь, что они могут раскрыть провалы на фронте перед Путиным.

Кроме того, отмечается, что российское военное командование старается компенсировать отсутствие прогресса на поле боя, так как украинские войска продолжают продвигаться на востоке и юге Украины.

Попытки Минобороны РФ преувеличить свои тактические успехи у Антоновского моста и ограничить обратную информацию вызвали обвинения со стороны российских "военкоров" в том, что командование не предоставляет необходимую поддержку российским военнослужащим.

Аналитики также указывают на конфликт между Минобороны России и сообществом блогеров, который может свидетельствовать о недостатке доверия к успехам российской армии.

Предполагается, что Путину придется сдерживать российских блогеров, чтобы сохранить поддержку ультранационалистического лагеря, однако такой подход также может создать риски для его власти.

"Путин по-прежнему стоит перед выбором: либо встать на сторону российского МО, чтобы защитить свою ослабленную репутацию, либо сохранить свою поддержку среди провоенных ультранационалистических "военкоров" и их патронажных сетей", — сказано в отчете.

Аналитики заключают, что Минобороны России продолжает сталкиваться с критикой даже после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер" и потери влияния Евгения Пригожина.

Напомним, 2 июля российский пропагандист Дмитрий Киселев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" озвучил цифры оборота компаний, принадлежащих предпринимателю и основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По его словам, соглашения с Кремлем кейтерингового холдинга "Конкорд" и ЧВК "Вагнер исчислялись без малого 20 миллиардами долларов.

Напомним также, 2 июля сообщалось, что российское Минобороны РФ разорвало соглашение с компанией Пригожина. Кейтеринговый холдинг "Конкорд" поставлял продукты российским солдатам, в том числе и на захваченных украинских территориях. Теперь работу потеряли тысячи.