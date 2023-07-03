Незаметный Patriot: в Воздушных силах намекнули на уничтожение авиации РФ на Брянщине (фото, видео)

13 мая Россия потеряла как минимум истребители Су-34 и Су-35, два вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1 и еще один Ми-8, который входил в поисковую группу.

Воздушные силы ВСУ по случаю Дня зенитно-ракетных войск выпустили ролик, в котором, в частности, показали комплекс Patriot с отметками о сбитых 13 мая трех вертолетах. Именно в тот день, в Брянской области РФ зафиксировали массовое падение российской авиации, а соцсети сообщали об уничтожении двух вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35. Видео выложили в телеграм-канале Воздушных сил ВСУ.

"Выстояли и выстрелили. Р*шисты больше всего хотели уничтожить нашу ПВО. Они хотели легкой прогулки в украинском небе, и ударили по зенитным ракетным войскам. Но мы — выстояли, и выстрелили. А они получили. Сегодня воины зенитных ракетных войск продолжают бить оккупанта в украинском небе, самым современным в мире оружием!", — говорится в сообщении.

В ролике ВСУ показали западное оружие, которым сбивают вражеские ракеты и БпЛА.

В кадр на видео попал ЗРК Patriot и доска дивизиона и уничтоженной им российской техники, среди которой два истребителя и три вертолета, которые Россия потеряла в середине мая.

"Помните в Брянской области 13 мая российская армия потеряла два истребителя и три вертолета? Вот украинский расчет ЗРК "Patriot" с пометками об их уничтожении (первая строка 13.05.2023). В тот день мы смогли совершенно незаметно подтянуть к границе Украины американский зенитно-ракетный комплекс, который четко отработал, уничтожив все российские цели на территории врага", — написал нардеп и волонтер Юрий Мысягин.

В зенитно-ракетных войсках сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину уничтожено 600 вражеских самолетов, более тысячи крылатых ракет, тысячи БпЛА. Большинство целей уничтожили заме бойцы зенитно-ракетных войск.

Напомним, что в Воздушных силах прокомментировали заявления МО РФ об уничтоженном ЗРК Patriot. По информации командования, все Patriot находятся в рабочем состоянии и работают, а 16 июня им удалось уничтожить на подступах к столице "Кинжалы".

Ранее сообщалось, что Украина получит новые Patriot, которые готов поставить ряд стран.