Морпехи ВСУ на Запорожье из противотанкового "Джавелина" сожгли дорогостоящий вертолет Ка-52

В Запорожской области российские оккупанты недосчитались одного вертолета, пилот которого встретился с морпехами 36-й бригады.

Морпехи 36-й бригады Вооруженных сил Украины добавили в свою копилку еще один сбитый вражеский вертолет. 3 июля россияне не досчитаются одного Ка-52 в своем ангаре. О ликвидации вражеского "Аллигатора" на Бердянском направлении сообщили в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

"На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор". Слава морской пехоте Украины!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 309-й ликвидированный морпехами бригады российский вертолет.

Больше деталей об успешной охоте на вражескую технику не сообщают.

Напомним, что 3 июня в Воздушных силах намекнули, кто и как за день уничтожил 5 единиц российской воздушной техники в Брянской области. Оказалось, что Силы обороны тайно привезли ЗРК "Патриот" к российской границе и устроили "побоище" российской авиации.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты на Луганщине бежали с позиций после работы бойцов НГУ. Украинские защитники применили артиллерию и выбили россиян из окопов.