Скандалы с сотрудниками военкоматов: в Минобороны пообещали резко реагировать

Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) будут наказывать за позорное поведение и нарушение прав граждан, а украинцев попросили сообщать о таких случаях на горячую линию.

Минобороны пообещало резко реагировать и привлекать к ответственности военкомам за недостойное поведение. В Telgeram заместитель министр обороны Украины Александр Павлюк сообщил подробности.

Он отметил, что такие позорные случаи не останутся без внимания. Высокое звание военнослужащего Вооруженных Сил Украины не должно порочить незначительное количество тех, кто не демонстрирует уважения к украинскому войску. Павлюк пообещал по каждой ситуации провести проверку.

"Виновные будут привлечены к строгой ответственности согласно действующему законодательству", — подчеркнул он.

Заместитель министра обороны обратился к украинцам с просьбой сообщать информации о соответствующих нарушениях. По его словам, следует информировать уполномоченных лиц по номеру 0 800 31 01 79, на электронную почту tckreport@gmail.com или в чат-бот.

Скандалы с работниками ТЦК СП

Позорные ситуации с представителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые силой раздают повестки или нарушают права граждан, возмущают украинцев. Отношение граждан не только к уполномоченным лицам ТЦК это признак и в целом реакции на авторитет государственных институтов. Правовой статус ТЦК и полномочия ТЦК и СП граждане все чаще пытаются поставить под сомнение.

В апреле в Черкассах трое представителей ТЦК заломили руки гражданскому и повалили его на землю. Они заявили, что горожанин начал их провоцировать, а потерпевший — что получил физическую боль. В конце концов обе стороны конфликта обратились в полицию.

В Одесской области в июне сотрудники военкомата открыли стрельбу во время задержания. По словам очевидцев происшествия, сотрудники ТЦК якобы стреляли при попытке задержать прохожего.

Напомним, 3 июля в Ужгороде пьяный военком избил жену бойца. Сотрудник ТЦК в состоянии алкогольного опьянения, по словам местных, не впервые занимается рукоприкладством, но ни разу не был наказан, поэтому это отнюдь не скандал одного дня. В МВД подтвердили факт нападения и анонсировали объявление о подозрении военкому.