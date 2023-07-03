"У нас есть несколько лет": в НАТО подсчитали, сколько военных РФ использовала в Украине

По словам адмирала Роба Бауэра, Кремль пытается восполнить свои потери при помощи мобилизации, однако прежние силы будет вернуть практически невозможно. За это время НАТО планирует укрепить свои позиции.

Власти Российской Федерации использовали в Украине уже более 90% своих сухопутных сил и вернуть прежние силы они в ближайшие годы вряд ли смогут, даже несмотря на мобилизацию. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 3 июля.

По его словам, хоть Российская Федерация самостоятельно загнала себя в очень трудную ситуацию, мобилизация продолжится и новоприбывшими гражданами будут восполняться потери. При этом, стоит учитывать, что у российских сил все еще есть флот, авиация, кибернетическое и ядерное оружие".

"Наши будущие оборонные планы базируются не на текущем состоянии российских сил, а на состоянии до 24 февраля 2022 года. Россияне пойдут на пополнение потерь в армии, и поэтому у нас есть несколько лет: мы никогда не должны недооценивать их возможности, поскольку они неоднократно показывали в истории, что умеют становиться на ноги", – говорится в сообщении.

Отдельно адмирал Роб Бауэр отметил, что россияне продолжают действовать с особой осторожностью и вниманием поблизости стран, которые являются полноценными членами НАТО. В Кремле хоть и заявляют, что воюют не с Украиной, а с Альянсом, но крайне боятся, что это когда-то станет реальностью, ведь силы у них могут быть на исходе.

"Они не хотят рисковать конфликтом с нами", – подытожил глава Военного комитета НАТО.

Напомним, 1 июля сообщалось, что соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО. Как удалось выяснить журналистам, рамочное соглашение между Германией, Францией, США и Великобританией уже практически готово и вскоре состоится анонс.