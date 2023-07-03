Использовали новейшие технологии: СБУ прекратила работу "телефонного сервиса" (фото)

Служба безопасности разоблачила "бизнесменов", работа которых несла угрозу национальной безопасности Украины. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили дельцов, которые осуществляли перемаршрутизацию международных звонков в Украину. Их услуги позволяли любому из-за рубежа анонимно звонить в наше государство, сообщила Служба безопасности Украины.

"Этим каналом пользовались также россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности Украины.

В результате комплексных мероприятий удалось установить 4-х организаторов нелегального бизнеса. Им уже сообщено о подозрении, а деятельность "телефонного сервиса" прекращена", — говорится в сообщении правоохранителей.

По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение, что позволяло сделать все звонки, проходившие через "сервис", невидимыми для украинских правоохранительных органов.

По информации правоохранителей, чтобы "запутать следы", организаторы "бизнеса" использовали подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения.

Еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до 50 тыс. долл. США.

СБУ разоблачила дельцов Фото: пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила дельцов Фото: пресс-служба СБУ

СБУ разоблачила дельцов Фото: пресс-служба СБУ

Однако украинская спецслужба разоблачила и прекратила незаконную деятельность.

На основании собранных доказательств 4-м фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 5 ст. 361 УКУ (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

1 июля Фокус сообщал, что СБУ сообщила о подозрении топ-пропагандисту РФ. Российский пропагандист Сергей Ключенков публично поддержал агрессивную войну против Украины, военные преступления российских оккупантов и агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.

Ранее сообщалось, что директор российского пропагандистского ресурса RT Антона Кузнецова-Красовского, который призывал к убийству украинцев, осужден в Украине на 5 лет заключения с конфискацией имущества.