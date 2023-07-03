Допустимая самооборона: как защищаться, если в дом врываются военкомы, – советы адвоката

Без решения суда нельзя вламываться в чужой дом, но работники ТЦК Хмельницкой области пренебрегли этой нормой. Украинской судебной практике известны примеры, когда проникавшие в жилище получали пулю, а закон был на стороне стрелявшего.

Скандал с военкомами в Хмельницкой области, когда один из них ворвался в частный дом и угрожал сломать ногу его владельцу, поднял важный вопрос: как обезопасить себя от подобных действий со стороны работников ТЦК? Фокус поговорил с адвокатами и выяснил, как призывникам избежать проблем.

Адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николай Максимов подтвердил Фокусу полную незаконность действий военкомов.

"Без решения суда никто не может заходить в чужое жилье. Это сулит серьезным уголовным делом. Но по факту пострадавшему самому придется доводить все до ума, иначе материал так и пролежит на полке в райотделе", — объяснил он.

В ответ на вопрос о допустимых мерах самообороны для украинцев в случае незаконного проникновения в их жилища, Максимов сказал, что такие меры стоит применять в исключительных случаях. Законодательство Украины весьма слабо регулирует вопросы превышения уровня самообороны.

"Если военный зашел, начал бить и куда-то тянуть человека — это один вопрос. Но нападать на военного просто так — будет превышением мер самообороны. Это крайний способ, ведь в результате этого могут завести дело о нанесении телесных повреждений [в отношении призывника]", — сказал юрист.

Самым верным решением, в таком случае, будет — все фиксировать на видео, вызывать и ждать полицию.

По словам адвоката Олега Леонтьева есть случаи, когда при попытке проникнуть в чужие владения, хозяин дом применял огнестрельное оружие и был оправдан судом.

"Как только военком зашел в чужой дом, надо было звонить на "102" и говорить, что неизвестный в военной форме проник и угрожает. Возможно, это российский диверсант. Описать, как он ведет себя. Военный должен быть одет по форме, в том числе с головным убором. А если приходит к вам неизвестно кто, возникает вопрос — может это враг? Сейчас война, человек вправе расценивать его как террориста", — пояснил он.

Если конфликт случился на улице, Леонтьев советует прежде всего не паниковать и разобраться, с какой именно целью обращаются люди в форме. Адвокат напоминает, за исключением Нацгвардии во время патрулирования, военные не имеют право проверять документы у прохожих.

Напомним, что в Ужгороде нетрезвый военком набросился с кулаками на жену военного ВСУ. Пьяный мужчина в гражданской одежде пристал сначала к ее мужу.

А в Черкассах в апреле трое работников ТЦК заломили руки гражданскому и повалили его на землю.