"Слишком тонкая броня": французские AMX-10 непрактично использовать на передовой, — СМИ

По словам журналистов, украинский военный рассказал им, что бронемашины имеют хорошее орудие и приборы наблюдения, но их броню легко пробить.

Использовать французские бронемашины AMX-10 непрактично из-за слишком легкой брони. Об этом пишет издание The Telegraph.

Сообщается, что с журналистами пообщался 34-летний украинский военный с позывным "Спартанец". Он заявил, что у AMX-10 хорошее оружие, а также приборы наблюдения. Но очень тонкая броня, поэтому бронемашины непрактично использовать непосредственно на передовой. Так, слишком большой риск для экипажа.

Более того, по словам "Спартанца", экипаж одной из AMX-10, которую используют ВСУ, погиб из-за того, что осколки снаряда пробили броню "колесного танка".

"К сожалению, был один случай, когда в машине погиб экипаж. Произошел артиллерийский обстрел, рядом с машиной разорвался снаряд, осколки пробили броню и сдетонировал боекомплект", — сказал он.

Военный также отметил, что в плане брони куда лучше себя показали машины поддержки Husky, произведенные Великобританией.

Издание пишет, что, по данным Oryx, Украина потеряла уже три машины AMX-10.

Напомним, что 10 июня сообщалось, что бойцы ВСУ оценили французские колесные танки АMX-10 RC. По их словам, АMX-10 RC, переданные Францией, прекрасно показали себя в войне с Россией.

Также сообщалось, что в Минобороны РФ заявили об уничтожении 16 Leopard. Российский министр Сергей Шойгу убежден, что оккупантам удалось уничтожить уже 16 единиц немецких танков, предоставленных Украине партнерами. В то же время подтвержденными по фото или видео является уничтожения только двух.