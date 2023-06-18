"Как снайперская винтовка": бойцы ВСУ оценили французские колесные танки АMX-10 RC

Колесные танки АMX-10 RC, переданные Францией, прекрасно показали себя в войне с Россией.

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Украинские защитники назвали колесные французские танки АMX-10 RC очень точными и точными. Об этом информирует Telegram-канал DeepState.

В сообщении говорится, что техника очень эффективно показала себя на фронте. Благодаря применению боевой машины, украинские войска получили дополнительные преимущества в боях с оккупантами.

"Как говорили нам бойцы: — "машина, хоть малобронированная, но пушка у нее, как снайперская винтовка"", — указано в сообщении.

В сообщении также упомянули и российские манипулятивные материалы, в которых представлено неудачное применение этой машины. Этот "колесный танк", как многие классифицируют, выполняет прекрасную роль пушки, имеющей высокую точность.

"Главное не использовать их для лобовых штурмов", – добавили аналитики.

Характеристики АMX-10 RC

Французская боевая бронированная машина производства GIAT Industries используется в первую очередь для разведывательных целей. Также боевую технику называют колесным истребителем танков или даже легким танком. Они поступили на вооружение французской армии в 1981 году. Начиная с 2021 года на смену им и ERC 90 Sagaie во французской армии приходят машины EBRC Jaguar. Главное вооружение – 105 мм F2 BK MECA L/47 пушка среднего давления (38 снарядов). Боекомплект состоит из 38 снарядов. AMX-10 RCR получил систему управления полем боя FINDERS C2R. AMX-10 RC получил систему защиты от оружия массового поражения и способен производить разведку в условиях радиоактивного загрязнения.

Напомним, 5 января Фокус сообщал, чем французские AMX-10RC помогут Украине. Машина не выдержит попадания из 30-мм пушки, но сможет поражать любые БТРы и БМП врага за счет 100-мм пушки. В украинских реалиях все же AMX-10RC будут иметь ограниченные сценарии использования.