"Як снайперська гвинтівка": бійці ЗСУ оцінили французькі колісні танки АMX-10 RC

Колісні танки АMX-10 RC, які були передані Францією, чудово показали себе у війні з Росією.

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Українські захисники назвали колісні французькі танки АMX-10 RC дуже точними та влучними. Про це інформує Telegram-канал DeepState.

У дописі йдеться про те, що техніка дуже ефективно показала себе на фронті. Завдяки застосуванню бойової машини українські війська отримали додаткові переваги у боях з окупантами.

"Як казали нам бійці: "машина, хоч малоброньована, але гармата в неї, як снайперська гвинтівка"", – йдеться у дописі.

У повідомленні також пригадали й російські маніпулятивні матеріали, у яких представлене невдале застосування цієї машини. Цей "колісний танк", як багато хто класифікує, виконує прекрасну роль гармати, яка має високу точність.

"Головне не використовувати їх для лобових штурмів", – додали аналітики.

Характеристики АMX-10 RC

Французька бойова броньована машина виробництва GIAT Industries використовується насамперед для розвідувальних цілей. Також бойову техніку називають колісним винищувачем танків або ж навіть легким танком. Вони надійшли на озброєння французької армії в 1981 році. Починаючи з 2021 року на заміну їм та ERC 90 Sagaie у французькій армії приходять машини EBRC Jaguar. Головне озброєння — 105 мм F2 BK MECA L/47 гармата середнього тиску (38 снарядів). Боєкомплект складається з 38 снарядів. AMX-10 RCR отримав систему керування полем бою FINDERS C2R. AMX-10 RC отримав систему захисту від зброї масового ураження та здатний проводити розвідку в умовах радіоактивного забруднення.

Нагадаємо, 5 січня Фокус повідомляв, чим французькі AMX-10RC допоможуть Україні. Машина не витримає влучання з 30-мм гармати, але зможе уражати будь-які БТРи та БМП ворога за рахунок 100-мм гармати. В українських реаліях все ж AMX-10RC матимуть обмежені сценарії використання.