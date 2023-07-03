"Минус цель каждые 70 минут": в Минобороны отчитались о новых разгромленных позициях РФ

По словам замминистра оборонного ведомства Анны Маляр, россияне несут колоссальные потери благодаря усилиям Сил обороны. В результате такой рутинной работы оборона противника ломается.

В Минобороны Украины рассказали о новых успехах, которых добились защитники из Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления. Россияне вновь несут колоссальные потери. Об этом написала замминистра Анна Маляр в своем Telegram-канале 3 июля.

По ее словам, прошлая неделя была достаточно плодотворной для Украины на поле бля. Силы обороны продолжают уничтожать вражеские цели и делают это практически каждый час.

"На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать враждебные цели высокой приоритетности в среднем каждые 70 минут", — говорится в сообщении.

Всего за период с 26 июня по 2 июля удалось навсегда уничтожить:

94 места скопления российских войск;

22 зенитно-ракетных комплекса противника;

19 складов боеприпасов ВС РФ;

7 командных пунктов.

При этом, сколько всего было ликвидировано людей из личного состава — неизвестно, однако их количество явно еще выше.

"Именно такая рутинная работа создает условия для прорыва обороны врага", — подытожила Анна Маляр.

Ранее в ежедневной сводке в Минобороны отметили, что на Востоке и Юге Украины продолжаются наступательные и оборонные действия. Украинские военные продолжают освобождать территории. 9 кВ.км на Востоке за прошлую неделю и 28,4 кВ.км на южном направлении.

Напомним, 3 июля сообщалось, что ВСУ на одном участке за сутки разбили 12 складов с БК россиян. Кроме складов у оккупантов пылало немало техники, в частности, вертолет, танки, ББМ, пушки, ЗРК и многое другое. Ко всему этому можно еще добавить колоссальные потери среди личного состава.