"Зависит от ситуации на поле боя": в ОП объяснили, поедет ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе

Пока не ясно, прилетит ли Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе. В Офисе президента назвали причину, почему не объявляют точную информацию о визите.

3 июля Александр Никифоров, пресс-секретарь президента Зеленского, объяснил, посетит ли глава Украины саммит НАТО в Вильнюсе. По словам спикера, личное присутствие зависит от событий на поле боя. Об этом Никифоров рассказал в комментарии порталу "Суспільне".

Никифоров отметил, что обычно личные визиты Зеленского не анонсируются публично. Причина подобного молчания — вопросы безопасности. Но все же отметил, что присутствие президента на саммите НАТО в Вильнюсе зависит от ситуации на фронте.

Также спикер напомнил, что глава Украины уже объяснял свою позицию в одном из обращений. Между тем крайнее заявление президента, где он вспоминал саммит в Вильнюсе — встреча с премьер-министром Испании Педро Санчесом 1 июля. Испания будет председательствовать на встрече в Литве — Зеленский поблагодарил за поддержку Североатлантических стремлений Украины.

Михаил Подоляк, советник Офиса президента, опубликовал сообщение о саммите в Вильнюсе. Советник вспомнил саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году: тогда Украина, а также Грузия, так и не получили Плана действий по членству (ПДЧ).

Советник подчеркнул, что страны-участницы Альянса, должны проявить "стальную волю". Также он призывает показать однозначный "зеленый свет" для Украины относительно вступления в НАТО.

Советник Офиса президента — о Вильнюсском саммите НАТО

Отметим, саммит в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года. Своих представителей пришлют 31 страна-член Альянса. Ожидается, что будет 40 глав государств и 150 политиков. Событие будут охранять 12 тыс. военных, сообщил литовский чиновник, ответственный за охрану почетных гостей.

Напоминаем, офицер НАТО Роб Бауэр 3 июля оценил контрнаступление ВСУ. По мнению главы Военного комитета Альянса, наступление "успешное".

Тем временем в Литве установят системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot. Системы ПВО поступят от Испании, которая поможет защитить небо во время собрания.

Между тем издание Politico проанализировало три варианта дальнейшего развития событий для Украины в случае, если она не получит членства в НАТО. Во всех трех вариантах страна будет защищена западным оружием, но при этом не вступит официально в Альянс.