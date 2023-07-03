Атака Shahed на Сумы: количество жертв увеличилось, спасательные работы продолжаются

По информации пресс-службы местной ОВА, два человека находятся в реанимации, а еще столько же получили ранения среднего уровня тяжести.

Количество погибших в Сумах после атаки российских оккупантов увеличилась до двух человек. Пострадавших минимум 19. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации 3 июля.

По информации властей, спасательные работы после атаки противника продолжаются. Пострадавшим людям оказывается помощь, а спасатели разбирают завалы.

"В результате атаки шахедов по г. Сумы 2 человека погибли и 19 раненых. В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 – тяжелые в реанимации, 2 – средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отдельно в Сумской ОВА заявили, что минимум 15 человек оперативно получили медицинскую помощь и были отпущены с больницы. Их жизни больше ничего не угрожает. Среди пострадавших также был один ребенок возрастом 5 лет.

Больше информации о результатах удара противника пока что нет.

Атака ВС РФ по городу Сумы: что известно

Российские оккупанты атаковали центральную часть Сум, в результате чего было повреждено многоэтажное здание.

Противник использовал для удара дроны-камикадзе "Shahed" иранского производства, которые запускались недалеко от Сумской области, которая граничит с Российской Федерацией.

"Город Сумы. В результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек", — писал Андрей Ермак о предварительных результатах обстрела. Количество жертв уже увеличилось до двух.

Напомним, 2 июля сообщалось, что в ходе первой за практически две недели атаки на Киевскую область обломки БПЛА повредили дома, один человек получил ранение. По данным администрации Киевской области, все иранские дроны были сбиты ПВО и прилетов не зафиксировано.