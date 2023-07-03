Ситуация быстро меняется: обстановка под Бахмутом накалилась, враг пытается наступать, — Маляр

По словам замминистра обороны Анны Маляр, на южном фланге около Клещиевки украинские войска продвигаются, но с тяжелыми боями. Также столкновения продолжаются на северном фланге.

На Бахмутском направлении обстановка обострилась. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр у себя в Telegram 3 июля.

По ее словам, ВСУ сражаются с российскими оккупантами за перехват инициативы. Так, в понедельник россияне пытались наступать, однако успехов не имели. А вот Силы обороны Украины смогли добиться определенных результатов. Каких именно – Маляр не уточнила.

Она также заявила, что ситуация может меняться стремительно. Одни и те же позиции могут переходить из рук в руки по два раза в сутки.

"Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях три линии обороны", — отметила Маляр.

Она также заявила, что на южном фланге около Клещиевки украинские войска продвигаются, но с тяжелыми боями. Также столкновения продолжаются на северном фланге. Неспокойно также в самом Бахмуте.

"Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время, наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", — отметила Маляр.

Напомним, что 3 июля Маляр также говорила, что россияне несут колоссальные потери благодаря усилиям Сил обороны. В результате такой рутинной работы оборона противника ломается. По ее словам, прошлая неделя была достаточно плодотворной для Украины на поле боя. Силы обороны продолжают уничтожать вражеские цели и делают это практически каждый час.

Также сообщалось, что ВСУ ударили по только что завезенным под Бахмут боеприпасам РФ. Российские захватчики доставили и разгрузили снаряды в Донецкой области, однако благодаря совместным усилиям десантников и артиллеристов они больше не несут угрозы.