Горят и взрываются: ВСУ ударили по только что завезенным под Бахмут боеприпасам РФ (видео)

Российские захватчики доставили и разгрузили снаряды в Донецкой области, однако благодаря совместным усилиям десантников и артиллеристов они больше не несут угрозы.

Related video

Бойцы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ уничтожили вражеские снаряды на Бахмутском направлении. Об этом сообщила в соцсетях 3 июля служба связей с общественностью группировки.

"В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов", — подчеркнул офицер разведывательно-огневого комплекса.

Украинским артиллеристам удалось уничтожить только что доставленные и разгруженные российскими оккупантами снаряды. На кадрах, опубликованных службой по связям с общественностью, можно увидеть многочисленные взрывы охваченных огнем боеприпасов.

Напомним, ВС РФ провели неудачное наступление под Бахмутом. В Генштабе ВСУ проинформировали, что враг безрезультатно пытался продвинуться в районах Миньковки и Богдановки в Донецкой области. По словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, сейчас в городе нет интенсивных боев.

Также спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что РФ держит на Бахмутском направлении примерно 50 тысяч бойцов, среди которых нет наемников ЧВК "Вагнер". Он заверил, что защитники удерживают инициативу под Бахмутом.

Майор ВСУ Максим Жорин заявил, что настроения у российских захватчиков на Бахмутском направлении изменились. В течение нескольких дней заметно возросло количество "отказников" из-за давления украинских сил. Кроме того, некоторые подразделения охватил управленческий беспорядок.