Горять та вибухають: ЗСУ вдарили по щойно завезених під Бахмут боєприпасах РФ (відео)

Російські загарбники доставили та розвантажили снаряди у Донецькій області, однак завдяки спільним зусиллям десантників та артилеристів вони більше не несуть загрози.

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Бійці 77 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищили ворожі снаряди на Бахмутському напрямі. Про це повідомила у соцмережах 3 липня служба зв’язків з громадськістю угруповання.

"У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів", — підкреслив офіцер розвідувально-вогневого комплексу.

Українським артилеристам вдалося знищити щойно доставлені та розвантажені російськими окупантами снаряди. На кадрах, опублікованих службою зв’язків з громадськістю, можна побачити численні вибухи охоплених вогнем боєприпасів.

Нагадаємо, ЗС РФ провели невдалий наступ під Бахмутом. У Генштабі ЗСУ проінформували, що ворог безрезультатно намагався просунутися в районах Міньківки та Богданівки у Донецькій області. За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, нині у місті немає інтенсивних боїв.

Також речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що РФ тримає на Бахмутському напрямі приблизно 50 тисяч бійців, серед яких немає найманців ПВК "Вагнер". Він завірив, що захисники утримують ініціативу під Бахмутом.

Майор ЗСУ Максим Жорін заявив, що настрої у російських загарбників на Бахмутському напрямі зазнали змін. Протягом кількох днів помітно зросла кількість "відмовників" через тиск українських сил. Окрім того, деякі підрозділи охопив управлінський безлад.