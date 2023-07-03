Мятеж Пригожина: Суровикин предал Путина, в РФ начнется большая зачистка, — Пономарев (видео)

Российский оппозиционер сказал, что глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин был глубоко интегрирован в систему власти РФ. У него были свои люди среди московских и питерских генералов.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что генерал ВС РФ Сергей Суровикин предал президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью журналистке Алесе Бацман.

По словам Пономарева, у главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина были свои люди в структурах МВД России. Речь идет о генералах в Санкт-Петербурге и Москве. Также были генералы в ВС РФ. Все они взаимодействовали с Пригожиным.

"Сейчас у них у всех проблемы", — сказал оппозиционер.

Он отметил, что против некоторых уже начались репрессии, другие – испытывают проблемы с "личной безопасностью".

"В любом случае там сейчас на эту тему будет большая чистка", — сказал Пономарев.

По его словам, Пригожин был очень глубоко интегрирован в российскую систему власти. Поэтому неудивительно, что у него там были свои люди. И речь идет не только об информаторах, но и о друзьях и даже соратниках.

"Даже у меня остались люди в системе, кому я могу в любой момент позвонить и быть уверенным, что они прислушаются к тому, что я им скажу", — сказал Пономарев.

Напомним, что в том же интервью экс-депутат Госдумы РФ сказал, что россияне будут встречать с цветами любого, кто имеет силу и кто против Путина. И это, по его мнению, уже доказал мятеж Пригожина.

"Легион "Свобода России" они будут встречать и они его встречали также в Белгороде, как встречали в Ростове Пригожина. Это была просто зеркальная ситуация. Это факт и это хорошо…" — заявил оппозиционер.

Также СМИ сообщали, что Суровикин был почетным членом ЧВК "Вагнер". Он получил личный жетон под номером М-3744. Также почетными "вагнеровцами" могут быть другие 30 высокопоставленных военных и чиновников РФ.

Журналисты писали, что Суровикина держат в некоем "одном месте", но не в тюрьме. При этом следователи относятся к нему с осторожностью, чтобы не спровоцировать лояльных ему военных.