"Москву можно взять за сутки": экс-депутат Госдумы рассказал о потере власти Путиным (видео)

Илья Пономарев заявил, что россияне будут встречать с цветами любого, кто имеет силу и кто против Путина. И это, по его мнению, уже доказал мятеж Пригожина.

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что Москву можно взять за сутки. Об этом стало известно из его интервью с Алесей Бацман.

Как отметил экс-депутат РФ, россияне будут встречать с цветами любого, кто имеет силу и кто против Путина.

"Легион "Свобода России" они будут встречать и они его встречали также в Белгороде, как встречали в Ростове Пригожина. Это была просто зеркальная ситуация. Это факт и это хорошо…" — заявил оппозиционер.

Кроме того, он отметил, что россияне не будут сопротивляться даже атаке на столицу.

"Я тебе несколько раз в интервью говорил, что Москву можно взять за сутки и никто не будет сопротивляться и ты недоверчиво хмыкала. Сейчас наглядно продемонстрировали, что мы были правы. В самом деле, особенно если делать это по-настоящему", — заявил он.

Ранее на этой неделе Путин поблагодарил армию и силы безопасности за то, что они предотвратили то, что, по его словам, могло перерасти в гражданскую войну, и сравнил мятеж Пригожина с хаосом, который вверг Россию в революцию в 1917 году.

А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "Россия станет сильнее после неудавшегося мятежа", поэтому Западу не нужно беспокоиться о стабильности крупнейшей в мире ядерной державы.