"Москву можна взяти за добу": екс-депутат Держдуми розповів про втрату влади Путіним (відео)

Ілля Пономарьов заявив, що росіяни зустрічатимуть із квітами будь-кого, хто має силу і хто проти Путіна. І це, на його думку, вже довів заколот Пригожина.

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Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що Москву можна взяти за добу. Про це стало відомо з його інтерв'ю з Олесею Бацман.

Як зазначив екс-депутат РФ, росіяни зустрічатимуть із квітами будь-кого, хто має силу і хто проти Путіна.

"Легіон "Свобода Росії" вони будуть зустрічати, і вони його зустрічали також у Бєлгороді, як зустрічали в Ростові Пригожина. Це була просто дзеркальна ситуація. Це факт і це добре..." — заявив опозиціонер.

Крім того, він зазначив, що росіяни не чинитимуть опору навіть атаці на столицю.

"Я тобі кілька разів в інтерв'ю говорив, що Москву можна взяти за добу і ніхто не чинитиме опору, і ти недовірливо хмикала. Зараз наочно продемонстрували, що ми мали рацію. Справді, особливо якщо робити це по-справжньому", — заявив він.

Раніше цього тижня Путін подякував армії і силам безпеки за те, що вони запобігли тому, що, за його словами, могло перерости в громадянську війну, і порівняв заколот Пригожина з хаосом, який вверг Росію в революцію 1917 року.

А міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що "Росія стане сильнішою після невдалого заколоту", тож Заходу не потрібно турбуватися про стабільність найбільшої у світі ядерної держави.