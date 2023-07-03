Мужчина шел пешком в Одессу, потому что не эвакуировали с собакой: реакция Верещук (видео)

Министр назвала сложившуюся ситуацию "досадным случаем" и добавила, что транспортных средств для эвакуации достаточно.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 3 июля в эфире национального телемарафона заявила, что каждый желающий может эвакуироваться из Херсонской области как сам, так и с домашним питомцем.

"Когда мы организовываем эвакуацию, люди едут со своими животными. Мы знаем, что часто это их держит в месте боевых действий. Были приняты решения, чтобы помогать людям и в вагоны тоже допускать с животными", — заявила чиновница.

Она считает, что это был досадный случай. Однако власти уже работают над тем, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные ситуации.

"В этом случае, когда мы говорим о количестве мест, количестве транспортных средств – их достаточно. Нам помогают волонтеры, помогают международные организации. В Херсонской области нет проблем, чтобы эвакуироваться", — заявила она.

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Что произошло?

Житель Херсона, пострадавший из-за подрыва Каховской ГЭС и семья которого погибла от российской ракеты, сам дошел до Одессы, прихватив только овчарку. О парне рассказала руководитель общественной организации "Закон природы" Яна Титаренко, которая была очень впечатлена этой историей.

По ее словам, волонтеры, которые помогают переселенцам, обратились к ней и попросили корм и намордник для собаки — немецкой овчарки из Херсона.

От коллег Титаренко узнала, что в Одессу этот пес вместе с хозяином прибыли пешком. Это произошло потому, что в эвакуационные автобусы их не пустили из-за отсутствия у собаки намордника.

Волонтеры объяснили, что владелец животного не просил никого помочь, потому что не имел на это моральных сил. "Его жену и 5-летнюю дочь убило ракетой, которая прилетела в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушения. Он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане РФ окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив. Не сев в автобус, он просто ушел…..Он шел три дня, имея лишь 300 грн на корм для собаки и воду", — рассказала Яна Титаренко.

По ее данным, сейчас волонтеры нашли мужчине квартиру, начали восстанавливать документы и полностью закрыли базовые потребности его и животного. Сейчас херсонец и его овчарка постепенно приходят в себя.

8 июня Фокус писал о том, что из зоны затопления эвакуировали более 2000 человек. В Министерстве внутренних дел сообщили, что эвакуация продолжается не только из Херсонской области, но и из Баштанского района Николаевской области.

Напомним, что Украина и ООН договорились об эвакуации украинцев с оккупированных территорий Херсонской области. В МИД Украины заявили, что группы ООН отправятся на оккупированные территории на левом берегу Днепра, когда РФ гарантирует им безопасность и даст возможность проехать.