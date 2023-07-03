"Продвижение войск затруднено": в НАТО призвали не осуждать ВСУ за замедление контрнаступления

По словам адмирала Роба Бауэра, Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, что способствует замедлению контрнаступления ВСУ.

Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

"ВСУ сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной иногда до 30 километров. Союзникам в Нормандии во времена Второй мировой войны понадобилось 7-10 недель, чтобы преодолеть укрепление немцев", — заявил Бауэр.

Он добавил, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не действуют быстрее. Сделанные в апреле спутниковые снимки демонстрировали, что Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, чтобы замедлить любое продвижение Украины.

Ранее сообщалось, что 30 июня президент Владимир Зеленский сказал, что Украина хочет показать результаты контрнаступления ВСУ до саммита НАТО 11 июля.

А секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, чем обусловлен темп контрнаступления ВСУ. По его словам, ВСУ противостоят сильному противнику. По его словам, вся территория Украины, включая Крым, будет освобождена, однако нужно набраться терпения.