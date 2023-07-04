В СИЗО Лефортово приняли открытку на имя генерала Суровикина, — СМИ (фото)

Правозащитница Ольга Романова сообщила, что в открытке значилось имя Суровикина и его год рождения. Но, по ее словам, это еще не означает, что российский генерал находится именно в этом СИЗО.

Российская активистка прислала в СИЗО Лефортово открытку на имя генерала Сергея Суровикина. На открытке были указаны его ФИО и дата рождения. В СИЗО открытку приняли. Об этом сообщила российская правозащитница и основательница фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

"Наша волонтерка написала открытку человеку по фамилии Суровикин С.В., указала год рождения генерала и отправила открытку в СИЗО Лефортово. Сегодня пришел ответ, что открытку забрали", — говорится в публикации.

Фамилию Суровикина изменили на почте

Романова уточнила, что, как правило, из Лефортово, если упомянутого адресата нет, посылки отправляют обратно. Однако правозащитница не считает, что это доказывает, что Суровикин действительно может содержатся именно в этом СИЗО.

Этот случай, по словам Романовой, доказывает лишь то, что открытку на его имя забрали.

Напомним, что вслед за арестом Суровикина из российской армии уволили командующего ВКС РФ генерал-полковника Андрея Юдина. Такое заявление сделал главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Также сообщалось, что во Владивостоке порезали российские триколоры на могилах наемников ЧВК "Вагнер". Российские СМИ ссылаются на свидетельство очевидца, который снял видео на кладбище. Выяснилось, что такой случай "вандализма" произошел после замены флагов "Вагнера" на российские. Они были повреждены вместе с флагштоками.