Форсирование Днепра ВСУ: в ISW рассказали о панике у российских "военкоров"

Российские блогеры собирают лодки у губернаторов и призывают возродить флотилию "Днепр" времен русско-турецких войн, чтобы хоть как-то противостоять Силам обороны Украины в Херсонской области.

Российские провоенные блогеры выразили свою тревогу по поводу возможности Украины форсировать реку Днепр в Херсонской области. Они призывают увеличить присутствие небольших речных судов и техники на Днепре, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 3 июля.

В своем обращении 2 июля российские "военкоры" обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить конфискованные у браконьеров лодки на линию фронта в Херсонской области. Они подчеркнули, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа "Днепр" нуждаются в этих судах. Руководитель республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на это обращение 3 июля и приказал передать конфискованные браконьерские лодки российским войскам.

Один из российских "военкоров" предложил возродить флотилию "Днепр", которая активно участвовала в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, а также в гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он считает, что возрождение флотилии "Днепр" может значительно улучшить положение российских войск в Херсонской области и предлагает использовать простые катера гражданского использования для усиления этой группировки.

Несколько других блогеров, в том числе бывший российский офицер Игорь Стрелков-Гиркин, заявили, что российским войскам в Херсонской области нужны небольшие катера и оборудование, чтобы удержать украинские войска как можно дальше от дельты Днепра

"Общая тревожная реакция милблогеров на недавние действия Украины через Днепр говорит о том, что многие российские милблогеры опасаются способности Украины пересечь реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" недостаточно подготовило свои войска к такой возможности", — говорится в отчете ISW.

Ранее ISW сообщал о том, что российские "военкоры" обвиняют Минобороны РФ в неподготовленности их войск на восточном берегу и неспособности обеспечить необходимыми лодками и другим оборудованием. Теперь они обратили свои просьбы о дополнительной материально-технической поддержке к региональным руководителям.

Напомним, 1 июля в оккупационной администрации РФ праздновали как крупную победу то, что войскам РФ якобы удалось предотвратить высадку небольшой группы украинских десантников на левобережье в Херсонской области.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что Минобороны РФ выпустило ролик, в котором утверждается, что весь берег реки Днепр в районе Антоновского моста под надежной защитой российских войск.