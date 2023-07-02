Россияне празднуют победу на левобережье Днепра, но доказательств нет, — ISW (карта)

По словам аналитиков, российское военное командование опасается потенциала украинского десанта на левом берегу Херсонской области. А после бунта ЧВК "Вагнер" спешит рапортовать об успехах.

Related video

1-го июля в оккупационной администрации РФ праздновали как крупную победу то, что войскам РФ якобы удалось предотвратить высадку небольшой группы украинских десантников на левобережье в Херсонской области. Но каких бы то ни было доказательств этому нет. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке за 1 июля.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в районе Антоновского моста идет мощная боевая работа с уклоном в сторону контрбатарейной борьбы, поскольку особенность линии фронта в том, что она проходит через реку Днепр.

О положении в районе Антоновского моста — с 1:26

Аналитики приводят заявления российских источников о том, что по позициям украинских войск в районе Антоновского моста 30 июня наносился удар ракетами "Искандер", и что якобы у ВСУ больше нет плацдарма в этом районе, а ВС РФ смогли продвинуться в районе дач.

По данным прокремлевского источника из Крыма, в атаке, среди прочих, также участвовала 7-я гвардейская горно-десантная дивизия (ВДВ) на танках Т-72. Минобороны РФ сообщило, что диверсионной группе ВСУ, которая пыталась высадиться на остров недалеко от Алешек (в 7 км от Херсона), нанесено поражение.

Геолоцированные кадры, опубликованные 30 июня, показали, что ВСУ проводят операции в районе дельты Днепра

Вместе с тем, все эти сообщения не сопровождались какими-то доказательствами, а зачистка в районе дач, прилегающем к Антоновскому мосту, как утверждалось, 1 июня все еще не была завершена.

Завышенные оценки успехов в противостоянии небольшой группе украинских сил говорят о том, что "либо российское командование опасается украинских атак на левобережье в Херсонской области, либо же, что после мятежа ЧВК "Вагнер" отчаянно нуждается в "информационной победе", отмечают военные исследователи.

Один из прокремлевских блогеров высказывался о том, что ВСУ, скорее всего, продолжат вылазки небольшими группами через Днепр и проведут масштабное наступление в районе Алешек для прорыва в юго-восточной части.

ISW не дает прогнозов относительно украинских контропераций, но отмечает, что такие заявления связаны с тем, что российское военное командование все больше опасается потенциала украинского десанта на левом берегу Херсонской области.

Напомним, что мобильные крематории ВС РФ работают круглосуточно, чтобы скрыть потери. Пресс-служба Генштаба ВСУ располагает данными о том, что одна из таких машин находится в Бердянске.

Также сообщалось, что ВС РФ провели первую атаку Shahed в Киевской области за последние 12 дней. В итоге один человек ранен и повреждены частные дома.