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Военный Фокус Российско-украинская война

"Работает в режиме 24/7": РФ использует мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери

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Фото: РИА Новости | Россияне используют мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери

По данным пресс-службы Генштаба ВСУ, одна из таких специальных машин стоит в Бердянске. Процедура кремации лишает родственников оккупантов льгот и компенсаций, ведь учет смертности не ведется.

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Российские оккупанты используют мобильные крематории для того, чтобы скрыть свои колоссальные потери на фронте. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 1 июля.

По имеющейся информации, российское командование применяет традиционную для себя практику, которая позволяет Кремлю избежать ответственности. После кремации, которая проходит без идентификации личности и учета, семьи погибших лишаются льгот и компенсаций.

Финансовые выплаты — одна из причин, по которой россияне идут воевать, отметили в Генштабе и российская пропаганда активно продвигает этот нарратив.

"В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта. В настоящее время там кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг", — говорится в сообщении.

Потери РФ в Украине: данные Генштаба и Зеленского

С 24 февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война, по 1 июля 2023 года россияне потеряли 228 870 человек из личного состава. Только за последние сутки ВСУ нанесли урон противнику и они стали слабее на 530 человек.

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Россияне используют мобильные крематории, чтобы скрыть свои потери
Фото: Генштаб ВСУ

В одном из своих крайних интервью президент Украины Владимир Зеленский также высказался о потерях российской стороны, но речь пошла конкретно о наемниках из ЧВК "Вагнер".

"Феномен Вагнера, такого же террористического, как и российская армия, очень важен для понимания некоторых вещей. Их самая мощная группа была в Восточной Украине и использовала пленных для нападений. Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000. Это колоссальные потери, но они дают представление о том, насколько велики такие группы на востоке Украины. Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня в ВСУ назвали потери врага в Херсонской и Запорожской областях. Украинские защитники уничтожили в течение суток 2 российских танка, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гиацинт-С", БпЛА Supercam и другую технику.