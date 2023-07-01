"Працює в режимі 24/7": РФ використовує мобільні крематорії, щоб приховати свої втрати

За даними пресслужби Генштабу ЗСУ, одна з таких спеціальних машин стоїть у Бердянську. Процедура кремації позбавляє родичів окупантів пільг і компенсацій, адже облік смертності не ведеться.

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Російські окупанти використовують мобільні крематорії для того, щоб приховати свої колосальні втрати на фронті. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ 1 липня.

За наявною інформацією, російське командування застосовує традиційну для себе практику, яка дозволяє Кремлю уникнути відповідальності. Після кремації, яка відбувається без ідентифікації особи та обліку, сім'ї загиблих втрачають пільги і компенсації.

Фінансові виплати одна з причин, через яку росіяни йдуть воювати, зазначили в Генштабі, і російська пропаганда активно просуває цей наратив.

"Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює на території Бердянського порту. На даний час кремації підлягають близько 50 тіл загиблих російських військовослужбовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу", — йдеться в повідомленні.

Втрати РФ в Україні: дані Генштабу і Зеленського

З 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, до 1 липня 2023 року росіяни втратили 228 870 осіб з особового складу. Тільки за останню добу ЗСУ завдали шкоди противнику і вони стали слабшими на 530 осіб.

Росіяни використовують мобільні крематорії, щоб приховати свої втрати Фото: Генштаб ЗСУ

В одному зі своїх крайніх інтерв'ю президент України Володимир Зеленський також висловився щодо втрат російської сторони, але йшлося конкретно про найманців із ПВК "Вагнер".

"Феномен Вагнера, такого ж терористичного, як і російська армія, дуже важливий для розуміння деяких речей. Їхня найпотужніша група була в Східній Україні і використовувала полонених для нападів. Наші війська вбили 21 000 із них і поранили 80 000. Це колосальні втрати, але вони дають уявлення про те, наскільки великі такі групи на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня у ЗСУ назвали втрати ворога в Херсонській та Запорізькій областях. Українські захисники знищили протягом доби 2 російських танки, 3 ББМ, 2 БМ-21 "Град", 2С5 "Гіацинт-С", БпЛА Supercam та іншу техніку.