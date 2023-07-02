Росіяни святкують перемогу на лівобережжі Дніпра, але доказів немає, — ISW (карта)

За словами аналітиків, російське військове командування побоюється потенціалу українського десанту на лівому березі Херсонської області. А після бунту ПВК "Вагнер" поспішає рапортувати про успіхи.

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1-го липня в окупаційній адміністрації РФ святкували як велику перемогу те, що військам РФ нібито вдалося запобігти висадці невеликої групи українських десантників на лівобережжі в Херсонській області. Але жодних доказів цьому немає. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні за 1 липня.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, що в районі Антонівського мосту йде потужна бойова робота з ухилом у бік контрбатарейної боротьби, оскільки особливість лінії фронту в тому, що вона проходить через річку Дніпро.

Про становище в районі Антонівського мосту — з 1:26

Аналітики наводять заяви російських джерел про те, що по позиціях українських військ у районі Антонівського мосту 30 червня завдавали удару ракетами "Іскандер", і що нібито у ЗСУ більше немає плацдарму в цьому районі, а ЗС РФ змогли просунутися в районі дач.

За даними прокремлівського джерела з Криму, в атаці, серед інших, також брала участь 7-а гвардійська гірничо-десантна дивізія (ПДВ) на танках Т-72. Міноборони РФ повідомило, що диверсійній групі ЗСУ, яка намагалася висадитися на острів недалеко від Олешок (за 7 км від Херсона), завдано поразки.

Геолоковані кадри, опубліковані 30 червня, показали, що ЗСУ проводять операції в районі дельти Дніпра

Водночас усі ці повідомлення не супроводжувалися якимись доказами, а зачистка в районі дач, прилеглому до Антонівського мосту, як стверджувалося, 1 червня все ще не була завершена.

Завищені оцінки успіхів у протистоянні невеликій групі українських сил свідчать про те, що "або російське командування побоюється українських атак на лівобережжі в Херсонській області, або ж, що після заколоту ПВК "Вагнер" відчайдушно потребує "інформаційної перемоги", зазначають військові дослідники.

Один із прокремлівських блогерів висловлювався про те, що ЗСУ, найімовірніше, продовжать вилазки невеликими групами через Дніпро і проведуть масштабний наступ у районі Олешок для прориву в південно-східній частині.

ISW не дає прогнозів щодо українських контроперацій, але зазначає, що такі заяви пов'язані з тим, що російське військове командування все більше побоюється потенціалу українського десанту на лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, що мобільні крематорії ЗС РФ працюють цілодобово, щоб приховати втрати. Пресслужба Генштабу ЗСУ має дані про те, що одна з таких машин перебуває в Бердянську.

Також повідомлялося, що ЗС РФ провели першу атаку Shahed у Київській області за останні 12 днів. У підсумку одна людина поранена і пошкоджено приватні будинки.