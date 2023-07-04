"Два-три контрнаступления": Арестович раскритиковал Запад из-за нехватки оружия (видео)

По словам экс-советника ОП, западные страны, затягивая предоставление Украине нужного оружия, создают для россиян "пространство для принятия решений", что в дальнейшем сказывается на скорости продвижения и потерях украинской армии.

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что одного контрнаступления Сил обороны будет недостаточно для полной деоккупации Украины. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному 3 июля.

"Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание… два-три контрнаступления… А теперь возникает вопрос — а дадут ли нам на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда?" — заявил Арестович.

По его словам, страны Запада дают возможность российским войскам окапываться на оккупированных территориях, затягивая подготовку к наступательным операциям и не предоставляя нужного оружия.

"И если мы дадим им возможность опять 9 месяцев закапываться, то даже с F-16 нам будет очень непросто… F-16 отработают в тылу и пехота, конечно, будет очень удовлетворена, прочитав в очередном Telegram-канале, что где-то там уничтожили штаб войска. Но с минами, надолбами, "выдолбами" и прочими рвами ничего не произойдет. И пехота поднимется и снова пойдет на эти мины пешком", — пояснил Арестович.

Экс-советник также отметил, что контрнаступление требует быстрых действий, иначе у врага остается "пространство для принятия решений".

Напомним, 23 июня Алексей Арестович заявил, что Украина могла бы создать ядерное оружие в короткие сроки. Для этого нужно получить обогащенный уран.

Ранее, 18 мая, Арестович заявил, что США и Великобритании учатся у департамента контрразведки Службы безопасности Украины проведению определенных операций.