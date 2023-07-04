Экс-прокурор Пискун заявил о безумных потерях в 47-й бригаде: Маркус назвал количество (видео)

Главный сержант бригады "Магура" заявляет, что у них ценят жизнь каждого солдата, а процент потерь во время активных штрумов на Запорожье ниже даже того, который предусматривали в Генштабе.

Экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун записал видео, где сообщил, что 47-я бригада ВСУ "Магура" несет на фронте огромные потери, а его брат, который там служит, из-за этого уже в третий раз переходит в полностью обновленное подразделение. Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады Валерий Маркус, чтобы развеять слухи, прокомментировал потери подразделения.

По информации Святослава Пискуна, солдат посылают на минные поля, а его брат пишет ему "Сколько же можно нас убивать?" Пискуна, в частности, возмутило, что Валерий Маркус на днях встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и якобы получил из рук президента очередную награду.

"Мне приятно, что этот молодой, симпатичный парень в Киеве получает ордена. Я ему хочу сказать, что вчера у него полчасти положили. Пусть едет на войну с новым орденом", — сказал Пискун.

Валерий Маркус назвал рассказ Пискуна подыгрыванием российской пропаганде, а распространенную информацию о потерях в подразделении неправдивой.

"Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Бог с ними, теми русскими, мы их всех убьем. Украинцы — вот это страшно. Это видео — концентрат бреда и апофеоз всего тупого, что я слышал о бригаде в последнее время. Если бы это было правдой, во всех военкоматах было бы распоряжение о доукомплектовании нас людьми. Этого нет. Если вы придете в военкомат, вы не сможете призываться в нашу часть, потому что у них нет приказа по укомплектованию нас людьми", — сказал Маркус.

Он добавил, что пока идет война, запрещено называть количество потерь в подразделении, но в Генштабе ему разрешили назвать процент потерь.

"Если всех наших погибших за более чем месяц ежедневных штурмов, добавить к пропавшим без вести — мы их всех посчитаем до убитых — эта цифра составит менее 2% за более чем месяц ежедневных штурмовых действий. Для сравнения, на время выполнения нами операций просчитывали 14% потерь в день, а у нас менее 2% за месяц. В нашей бригаде берегут людей. Этот факт подтвержден цифрами, а не голословными заявлениями. Потом когда-то мои слова вы сможете проверить. У нас даже если всех раненых посчитать, у нас такого процента (14%) даже за месяц не набежит", — сказал Маркус.

Кто такой Валерий Маркус

Валерий Маркус — главный мастер-сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Он участвовал в войне против РФ с 2014 года. Также украинский защитник получил признание как писатель и путешественник.

Напомним, что 13 июня Валерий Маркус сообщил об ожесточенных боях 47-й бригады ВСУ. По его словам, оккупанты за сутки потеряли 100 солдат. Потери 47-й бригады составили 5 погибших, тогда как российские пропагандисты утверждали о 350 погибших.

Ранее сообщалось, что 15 ноября в Украине появилась 47-я бригада ВСУ, был завершен весь бюрократический процесс.