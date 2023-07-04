Основной атрибут РФ: в ОП после атаки БПЛА на Москву напомнили значение слова "теракт"

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, к террористическим действиям можно смело отнести запуски ракет по мирным жителям, насилие над людьми и разрушение городов.

Советник главы Офиса президента Украины Михаила Подоляк отреагировал на обвинения российского Министерства иностранных дел, которые обвиняют Киев в терроризме. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 4 июля.

По его словам, россиянам, а в первую очередь политикам Кремля, стоит осознать, что слово теракт имеет совершенно другой смысл. Явно не тот, который описывают в МИД РФ.

"Теракт – это когда ты 16 месяцев умышленно стреляешь крылатыми/баллистическими ракетами по жилым кварталам и заполненной пиццерии, когда ты сносишь артиллерией город Бахмут", — говорится в сообщении.

Отдельно Михаил Подоляк привел пример демонстративного подрыва Каховской ГЭС, от которой пострадали и лишились своего дома тысячи людей. Также в теракт можно записать случаи, когда российские оккупанты убивают женщин, детей, пожилых людей на украинской территории.

"Теракт сегодня является основным атрибутом России. И вскоре страна России получит этот статус де-юре, потому что мы живем в информационную эру, когда преступления россиян слишком очевидны", — подытожил советник главы ОП.

Это был ответ представительнице Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, которая назвала атаку беспилотников на Москву актом терроризма и традиционно обвинила в это Киев.

В Кремле считают попытку якобы украинских властей атаковать объекты гражданской инфраструктуры недопустимыми действиями.

Напомним, 4 июля сообщалось о том, что неизвестные БПЛА атаковали Москву и Подмосковье. Мэр российской столицы Сергей Собянин убежден, что к этому причастна Украина, но силы ПВО якобы сбили все цели.