Атака БПЛА на Москву и Подмосковье: Собянин обвинил во всем ВСУ

По словам мэра российской столицы, все беспилотники якобы были сбиты силами ПВО. Аэропорт "Внуково" возобновляет работу в привычном режиме.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 4 июля заявил, что якобы украинские дроны атаковали столицу России и Подмосковье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном его пресс-службой в Telegram-канале.

По словам московского градоначальника, российские силы противовоздушной обороны якобы сбили все беспилотники над столицей РФ и Московской области.

"На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы. В целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов", — говорится в сообщении.

Собянин заявил, что в 8 часов утра сняты ограничения на полеты в районе аэропорта "Внуково".

По словам мэра Москвы, жертв и пострадавших нет.

Атака БПЛА на Москву и Подмосковье 4 июля

Утром 4 июля российские СМИ сообщали о взрывах в Москве и области, а также о работе ПВО. Позже сообщалось, что в районе села Валуево в Новой Москве силы ПВО якобы сбили два беспилотника.

В дальнейшем стало известно, что один из БПЛА атаковал воинскую часть в Подмосковье — удар был нанесен по административному зданию. Также взрывы слышали в районе поселения Марушкино, в стороне аэропорта "Внуково".

После атаки БПЛА самолеты, летевшие в аэропорт "Внуково" стали перенаправлять в другие аэропорты. Было перенаправлено более 10 рейсов.