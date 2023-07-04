Режут и стреляют в затылок: в Мариуполе кто-то убивает российских военных, — мэрия

По информации горсовета, факты смертей оккупантов тщательно скрывает военное командование ВС РФ. Россияне знают, что мариупольцы их не любят.

При загадочных обстоятельствах в оккупированном Мариуполе погибают российские военные. Так, за две недели в городе нашли 8 убитых оккупантов. Об этом сообщили в городском совете Мариуполя со ссылкой на ресурсы россиян.

Сообщается, что за последние две недели в различных районах города нашли 8 трупов российских солдат. Шестеро из них были зарезаны, а еще двое – застрелены в затылок.

Как рассказал некий российский офицер, факты смертей оккупантов тщательно скрывает военное командование. Оно боится, что в войсках начнется паника. Местные жители не любят ВС РФ, а потому именно мариупольцев подозревают в убийствах.

"И не удивительно, мариупольцы не рады российским оккупантам и ждут Украину!" — заявили в горсовете.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.