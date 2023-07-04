Будет несколько минут: что делать водителям, если ядерный взрыв застанет на дороге (видео)
Эксперты рекомендуют сразу же найти относительно безопасную парковку на трассе, после чего незамедлительно выполнить несколько действий. Это все уменьшает риск облучения.
Угроза со стороны Российской Федерации, которая связана с подрывом Запорожской атомной электростанции никуда не делась. Украинцы вынуждены изучить всевозможные сценарии, чтобы по максимуму себя обезопасить. В эфире телеканала "Киев" показали мультфильм на случай, если ядерный взрыв застал вас в дороге.
В первую очередь эксперты советуют остановить транспортное средство и встать на обочине или любом другом относительно безопасном участке дороги и перекрыть попадание воздуха внутрь салона.
Как только эти действия выполнены, следует надеть на уши большие наушники или же затычки, а рот и нос закрыть маской или тканью. Именно через них следует дышать до тех пор, пока вы не доберетесь в безопасное укрытие.
Нельзя забывать о защитной позе, которая поможет остаться в целости и невредимости — закрыть голову руками и опустить локти к коленам, как это продемонстрировано в опубликованном ролике.
"После взрыва, буквально на протяжении нескольких минут, нужно найти где спрятаться: укрытие, подвал, бетонные здания с минимальным количеством окон и дверей", — говорится в сообщении.
Крайне важно помнить о том, что смотреть в сторону взрыва нельзя ни в коем случае. Длиться это будет всего несколько секунд, однако лучи настолько интенсивные, что могут привести к ожогам на открытых участках тела и временному ослеплению.
Напомним, 4 июля Фокус сообщал о том, какие украинские области могут пострадать в случае подрыва ЗАЭС. Многое будет зависеть от направления ветра и в ближайшие дни оно будет меняться в разные стороны — от Крымского полуострова до Киева.