"Мечтал уехать в Израиль": в бою с россиянами погиб украинский еврей Леонид "Месси" Краснов

В 54-й бригаде ВСУ заявили, что павший воин овладел многими видами оружия. Он был разведчиком, одним из первых в боевой группе К-2.

В бою с российскими оккупантами погиб украинский боец-разведчик Леонид "Месси" Краснов. Об этом сообщили в 54-й бригаде ВСУ.

"Этот пост мы публикуем, поскольку Месси был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник батальон К-2. Конкретно его вы могли созидать на заставках неких видео подразделения", — говорится в сообщении.

Сообщается, что Леонид овладел многими видами оружия, принимал участие в обороне населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

"Только в его расчете (миномет и Javelin) около 20 единиц уничтоженных БМП и танков противника, остановлены вражеские колонны, обезврежена живая сила", — отметили в 54-й ОМБр.

В сообщении говорится, что Краснов был награжден нагрудным знаком "Золотой крест", отличием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, орденом "За мужество" III степени и другими наградами.

Леонид "Месси" Краснов Фото: К2 54 ОМБр

Как сообщили в еврейской общине городе Днепр, матерью Краснова является директор 144-й школы Елена.

"Еврейская община Днепра и наш сайт выражают глубокие соболезнования Елене Леонидовне, а также всем родным и близким покойного", — отметили в общине.

Как пишет издание Ynet, Леонид Краснов мечтал репатриироваться в Израиль. Еврейская община Днепра считается крупнейшей в Украине и насчитывает более 30 000 евреев.

Напомним, что в боях под Кременной погиб 36-летний снайпер из Хмельницкой области. До полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Ткаченко работал строителем, а затем был мобилизован в ряды ВСУ. У бойца остались двое маленьких дочерей.

Также 30 июня сообщили, что под Бахмутом погиб воин из Крыма Эдем Алиев. Меджлис крымскотатарского народа находится на связи с отцом погибшего. О дне и месте проведения похоронного обряда сообщат позже.